Bakan Koca: Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor
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Bakan Koca: Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor

Bakan Koca: Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'da kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun ve ambulans helikopterle götürüldüğü Eskişehir'de tedaviye alınan 15 aylık Beril Server Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'da kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun ve ambulans helikopterle götürüldüğü Eskişehir'de tedaviye alınan 15 aylık Beril Server Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sandıklı ilçesinde oturan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 2 çocuğundan 15 aylık Beril Server Aktaş'ın üzerine önceki gün mutfakta kaynar su döküldü. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Beril bebek, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık merkezinde tedaviye alınan Beril bebeğin boynu, sırtı ve göğsündeki yanıkların ikinci derece olduğu belirlendi.

BAKAN KOCA, AÇIKLAMA YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Beril bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Ambulans helikopterle Afyon'dan Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirdiğimiz 15 aylık Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor. Hasta bilhassa bir çocuksa kalbinin titreyişini daima gösteren sağlık personelimize ve ilginiz için sizlere teşekkür ederim" dedi.

Beril bebek, ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği sırada, kendisini kucağına alan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'ya sarılmış, o an çekilen fotoğraf ise yürek ısıtmıştı.


Bakan Koca: Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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