Bakan Koca: "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı"
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Bakan Koca: "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir" dedi.

Bakan Koca:
22.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 23:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalı, kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene daha fazla dikkat edilmelidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının, geçen hafta, günü 15 Temmuz'a denk geldiği için yapılamadığını açıkladı. Koca, Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleştirildiğini ve alınan kararlardan birinin de doğrudan kurulla ilgili olduğunu, video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerin, önümüzdeki Çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacağını aktardı.

Koca, toplantıda, 1000'in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmelerin ana konu olduğunu, vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele aldığını, entübe hastaların durumunun değerlendirildiğini bildirdi. Koca, salgınla mücadele sürecimizin de gözden geçirildiği toplantıda, COVID-19 kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durulduğunu açıkladı.

"HEMEN HER GÜN, İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ KADAR YENİ HASTAMIZ OLMAKTADIR"

Yeni hasta sayılarının azaltılması gerekliliğini vurgulayan Koca, "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE FİLYASYON UYGULAMASIYLA, TESPİT EDİLMİŞ VAKALARIN YANI SIRA BUNLARIN TEMASLILARI DA TARANMAKTA VE BUNLARDAN BULGUSU OLANLARA TEST YAPILMAKTADIR"

Pek çok ülkede hastaların, şikayet üzerine, hastaneye başvuruyla tespit edildiğini aktaran Koca, "Bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmamaktadır. Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslıları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır. Bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususular göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

"24, 25 VE 26 TEMMUZ'DA YAPILACAK SON MAÇLARDA FUTBOL COŞKUSUNUN SALGIN TEHDİDİNİ UNUTTURMAYACAĞINI UMUYORUZ"

Bilim Kurulu'nun, ligin son haftalarındaki gösterileri endişe verici bulduğunu aktaran Koca, "Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

"BAYRAM NAMAZI AÇIK ALANDA, MESAFE KURALINA UYULARAK KILINMALIDIR"

Bayramda memleketine gidecek olanların, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkması gerektiğini belirten Koca şu ifadelere yer verdi:

"Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır."

"BİR ARAYA GELİNECEKSE AÇIK HAVA TERCİH EDİLMELİDİR"

Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyaç olduğunu aktaran Koca, "Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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