Bakan Koca: Bayram'da kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda kıstlamaya gidileceği söylentileri hakkında, "Önümüzdeki dönemde Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın, büyük oranda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. YKS'ye girecek gençlere seslenen Bakan Koca, belirtmekte fayda görülen bir takım hususlar olduğunu ifade ederek, "Yakın günlerde yapılan sınavları dikkate almalıyız. Örneğin, okul girişlerinde yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yetişkin yaşlardaki siz gençlerin girdiği bu sınavda yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Yine de gençlere iştirak edecek aileler olursa; kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Sınav tarihi üzerinde, yaşadığımız şartların sonucu olarak bazı gündemler oluştu. Sınav tarihlerinin belirlenmesi, tek başına bakanlığımızın yetkisi dışında bir konu olmakla birlikte durumun niteliğini ortaya koyacak ana düşünceyi arz etmek isterim. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor ve içtenlikle saygı duyuyoruz. Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz. Salgın hastalık söz konusu olduğunda 1 ay, 2 ay sonrasını ön görmek çok zordur. Bunu yakın günlerde 1000'in altına çektiğimiz vaka sayısının tekrar 1500'lerin üzerine tırmandığı tablolardan da tahmin edebilirsiniz. Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir" diye konuştu.

'7 MERKEZDE TEST MERKEZLERİ OLUŞTURACAĞIMIZ NOKTALAR OLACAK'Bakan Koca, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yurt dışı seyahatler, ulaşım ve turizm konularıyla ilgili yaptığı görüşmenin sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bakan arkadaşlarımla dün yaptığımız görüşme, özellikle hem yurt dışından gelen turistlerin hem de vatandaşlarımızın hangi tedbirlerle geleceğini sağlamak üzerine bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde özellikle 7 merkezde; Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul'da 2 merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezlerini oluşturacağımız noktalar olacak. Ayrıca sınır kapılarında da benzer şekilde test merkezleri oluşturmuş oluyoruz. Burada özellikle sağlık taramasından geçirildikten sonra, semptomu olan kişilerin hem testlerini yapmak hem de tedavilerini sağlık kuruluşlarında devam ettirmek üzere de bir hazırlık yaptık. Bu görüşme, bunun detaylarını konuşmak şeklindeydi. ve ayrıca Türkiye'de 135 merkezde de bizim özellikle bu anlamda uygunluğunu verdiğimiz merkezlerde de testler bu anlamda yapılmakta."'İKİNCİ DALGAYI YAŞAMADIĞIMIZI RAHAT SÖYLEYEBİLİRİZ'Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ikinci dalgaya geçildiği söylentilerine ilişkin soru üzerine, yaşanılan sürecin ikinci dalga değil, birinci dalganın devam eden etkisi olduğunu söyledi. Bu etkinin tüm dünyada devam ettiğine işaret eden Koca, "Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz ve özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha artığını görüyoruz. Bir ay öncesine göre bu vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da giderek azalmış olduğunu görmüş oluyoruz. Daha önce biz, yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2'lere düşmüş oldu. Eskiye göre virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil tedaviyle, erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz. Yani şu dönemde birinci dalganın devamı olan dalgalanmaları yaşadığımızı, yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını, vaka sayılarının yer yer bazen ön gördüğümüzden daha fazla olduğunu da görüyoruz. Ama eskiye göre hastane yükümüzün olmadığını, daha az olduğunu, hastaneye yatan, yoğun bakıma giren, yoğun bakımdan entübe olan hastamızın vefat etme oranlarının giderecek çok düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.'AŞI OLMADIKÇA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞININ OLMAYACAĞINI GÖRÜYORUZ'15 Haziran'da bayşayan antikor ve PCR testlerine ilişkin son durumun ne olduğu sorusunu yanıtlayan Koca, şunları söyledi: "Toplam 153 bin kişi taranıyor. 153 bin kişiden taranan şu an 118 bin oldu. 118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8'dir. Son derece düşük. Antikor testini de yine aynı zamanda yapıyoruz. Antikor testi ise şu dönemde dediğim sayılar içindeki oranı binde 8,1. Yani toplumun bağışıklığı yüzde 1'in altında. Bazı illerimizde bunun biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Adıyaman gibi yüzde 3'ün üzerinde, İstanbul'da yüzde 3'ün üzerinde, Antep'te yüzde 2,8 gibi. Ama toplamda 0,86. Yani 1000'de 8,6. Bir çok kimsenin özellikle toplum bağışıklığı anlamında yüksek oranlar beklediği ve bağışıklığın giderek artırılmasının anlamlı olduğu düşünüldüğü bir noktada, biz bu çalışmayla toplum bağışıklığının öyle kolay gelişmediğini görüyoruz. Çünkü toplamda bu pandemiyle oluşan bağışıklık oranı yüzde 0,81. Yani yüzde 1'in altında. Toplum bağışıklığının oluşması içinde yüzde 60- 65'ler hedeflenirken, 60- 70 kat benzer pandemiyi yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor ki; toplumda yaygın bir taşıyıcılığın olmadığı, yaygın bir koruyuculuğun da bağışıklığın da olmadığı, o nedenle herkesin tedbirlere son derece önem vermesi gerektiği ortada. Yani aşı gelişmedikçe, yaygın aşı yapılmadıkça, bu tarz pandemi sonrası bir bağışıklıkla, toplum bağışıklığının olamayacağını görmüş oluyoruz."'BİLİMSEL BİR MUTASYON OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK'Koca, virüsün mutasyon geçirdiği iddiaları ve virüsün farklı kan gruplarında farklı etkilerinin olduğuna dair gelen açıklamalara ilişkin, "Şu ana kadar somut, bilimsel bir mutasyon olduğuna dair bilgi yok. Farklı virüs çeşitlerinin olduğunu biliyoruz. Kan gruplarıyla ilgili yurt dışında bununda ilgili 2 tane çalışma oldu. Orada da daha çok A grubunun biraz daha riskli, 0 grubunun daha az riskli olduğuna dair bir çalışma yapıldı. Bunu daha geniş bir sayıyla o ülkedeki kan grubu dağılımı dahil olmak üzere geniş bir çalışmayla desteklemek gerekiyor. Bununla ilgili şu an bu konuda 2 çalışma dışında somut bir çalışma yok. Biz de ülke olarak bu konudaki verilerimizi yayın safhasına getirmek üzere topladık. Zannediyorum, önümüzdeki 1- 2 hafta içinde yayınlanması için bir noktaya gelmiş olur" dedi.'BAYRAMI'DA KISITLILIK OLABİLECEĞİNİ ŞİMDİDEN SÖYLEMEM ZOR'

Koca, Kurban Bayramı nedeniyle kısıtlama kararları alınmasının Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediğini belirterek, "Kurban Bayramı'na daha 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar; vakanın seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. O nedenle de bu dönemde Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için bununla ilgili net bir şey söylemem doğru olmaz. Ama önümüzdeki dönemde Kurban Bayramı'nda benim bir kısıtlılık olabileceğini, hangi şartlarda olabileceğini şimdiden söylemem zor. Kısıtlılığın büyük oranda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili olarak Bilim Kurulu'nun da gündemine gelir. Zaten kararı verecek olanda Bakanlar Kurulu ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi olur. Burada önemli olan, önümüzdeki haftalar pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan odur" diye konuştu.

