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Bakan Koca: Bayburt 'sarı' kategorisine geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Bakan Koca: Bayburt 'sarı' kategorisine geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçtiğini duyurdu.

BAYBURT (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.


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