Bakan Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir"
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Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Güncel

Bakan Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışına video konferansla katıldı.

20.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışına video konferansla katıldı.

Bakan Koca: 'Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir'

Kaynak: AA

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