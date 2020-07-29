Bakan Koca: "Bakanlık olarak 9,8 liranın üzerinde herhangi bir yerli kit alımımız olmamıştır"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
29.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:09
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlık olarak 9,8 liranın üzerinde herhangi bir yerli kit alımımız olmamıştır."
Kaynak: AA