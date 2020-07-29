Bakan Koca: "Bakanlık olarak 9,8 liranın üzerinde herhangi bir yerli kit alımımız olmamıştır" Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (8) Sağlık Bakanı Koca: "Bakanlık olarak 9,8 liranın üzerinde herhangi bir yerli kit alımımız olmamıştır." Kaynak: AA