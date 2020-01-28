: Bakan Koca, Azize Çelik'i ziyaret etti (1)

28.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:12

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye girişi

Hastane koridorunda bir çocuğa oyuncak vermesi

Depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'in görüntüsü

Azize Çelik'in konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti

Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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