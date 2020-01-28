Bakan Koca, Azize Çelik'i ziyaret etti (1)
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye girişi Hastane koridorunda bir çocuğa oyuncak vermesi Depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'in görüntüsü Azize Çelik'in konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti...
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye girişi
Hastane koridorunda bir çocuğa oyuncak vermesi
Depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'in görüntüsü
Azize Çelik'in konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti
Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.
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