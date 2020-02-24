Bakan Koca, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Koca, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile bir telefonda görüşmesi yaparak, koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirleri değerlendirdi.

24.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:15
Bakan Koca, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile bir telefonda görüşmesi yaparak, koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Bakan Koca Twitter hesabından yapığı paylaşımda, "Komşu ülkelerde yaşanan Koronavirüs vakalarına karşı, Türkiye ve Azerbaycan olarak, iki ülke arasında alacağımız tedbirler hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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