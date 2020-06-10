Bakan Koca: "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından...
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Bakan Koca: "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Koca: Koca: "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz."

Bakan Koca: 'Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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