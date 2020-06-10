Bakan Koca: "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
10.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Koca: Koca: "Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz."
Kaynak: AA