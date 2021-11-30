Bakan Koca, Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides ile görüştü - Haberler
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Bakan Koca, Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides ile görüştü

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Sağlık
Bakan Koca, Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Yüksek Düzeyli Sağlık Diyaloğu kapsamında Avrupa Birliği Sağlık Komiseri Kyriakides ile video konferans yöntemiyle görüştüklerini belirtti.

Bakan Koca, görüşmede, Kovid-19 ve küresel sağlık tehdidi, iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri, kanserden korunma ve ruh sağlığı konularını ele aldıklarını kaydetti.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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