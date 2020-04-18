Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Fahrettin Koca

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

18.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:22
Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışması devam eden bin yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca, görevlilerden inşaat hakkında bilgi aldı. İnşaatta çalışan işçileri selamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından alandan ayrıldı.

Bakan Koca, Atatürk Havalimanı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

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