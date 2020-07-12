Bakan Koca: Asla risk almayalım
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Bakan Koca: Asla risk almayalım

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım" dedi.

Bakan Koca: Asla risk almayalım
12.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:17

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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