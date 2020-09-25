Bakan Koca: "Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir"
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Bakan Koca: "Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir"

25.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var"

Bakan Koca: 'Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir'
Bakan Koca: 'Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir'
Bakan Koca: 'Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir'
Bakan Koca: 'Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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