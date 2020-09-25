Bakan Koca: "Aşıyla ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir"
25.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş