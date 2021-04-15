Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değildir
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Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değildir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değildir

Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değildirSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır.

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Bakan Koca: Aşının israfı söz konusu değildir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" dedi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kaan ULU/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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