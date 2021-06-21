Bakan Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

20 Haziran arasında Çin ve Almanya'yı geride bırakarak aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14- 20 Haziran arasında Çin ve Almanya'yı geride bırakarak aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14- 20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı