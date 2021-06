Bakan Koca: "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Haziran arasında Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke olduğumuzu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı (Kaynak: Our World in Data)" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı