Bakan Koca: "Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir"
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Bakan Koca: "Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir"

11.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:28

Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmeler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

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Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak."

Koca: "Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz."

Bakan Koca: 'Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir'
Bakan Koca: 'Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir'
Bakan Koca: 'Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir'
Bakan Koca: 'Aşı tamamlanıncaya kadar elimizdeki tek silah, tedbirdir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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