Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi
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Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini, 30 yaş üstü her yaştan kişinin yarından itibaren randevu alabileceğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini, 30 yaş üstü her yaştan kişinin yarından itibaren randevu alabileceğini duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek gruplarının yanında yaş grupları da aşı programına dahil ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtti. Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir."
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