Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi
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Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi

Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Çeşitli meslek ve yaş gruplarının da aşı programına dahil edilmesiyle günlük uygulanan aşı sayısında rekor kırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.35 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 28 milyon 463 bin 115, ikinci doz aşı 14 milyon 531 bin 947 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 42 milyon 995 bin 62 olarak kayıtlara geçti.Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini belirtti. Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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