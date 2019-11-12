Bakan Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık

12.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:47

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık" dedi. Bakan Koca, konuşmasının ardından bazı bakanlık bürokratlarının kendisini alkışlamasına muhalefet milletvekillerinin gösterdiği tepkiye ise, "Benim alkışa ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, komisyonda yaptığı sunumda, aşının bulaşıcı hastalıkları korumada en etkili araç olduğunu bildirdi. Aşının sadece bireyi korumaktan öte tüm toplumun sağlığı için de kilit rol oynadığını kaydeden Bakan Koca, "Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık. Yürüttüğümüz çalışmalarla, BCG aşısında oranımızı yüzde 93'ten, 96'ya; 5'li karma aşıda ise yüzde 96'dan 98'e yükselttik. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız" dedi.

'OBEZİTEDE EN YÜKSEK OLAN ÜLKELERDENİZ' Bakan Koca, Türkiye'de obezite değerlerinin yüksek olduğunu bildirerek, obezite ile mücadeleye aralıksız devam edildiğini söyledi. Bakan Koca "Toplum sağlığını tehdit eden en önemli sağlık risklerinden biri olan obezite ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yüzde 34 gibi yüksek bir obezite sıklığı bulunmakta ve yıllar içindeki artış hızı yavaşlama eğiliminde olsa da artmaya devam etmektedir. Üzülerek söylüyorum ki, 'OECD 2017 Yılı Raporu'nda en yüksek olan ülkelerdeniz. Obezite Merkezlerimizin sayısını 2020 yılında 120'ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'GÜNDE 4 BİN ÇAĞRI GELİYOR' Bakan Koca, sigaranın insanlar nazarında cazip bir nesne olmaması, itici-tiksindirici hale gelmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Özellikle suiistimal edilen açık alan kavramını yeniden düzenlemek üzere çalışıyor, sigara içilen ortamları temizleyerek sigarayı görünür olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz. Sigara içenlere bu bağımlılıktan kurtulmaları için ALO 171 hattı ve sigara bırakma polikliniklerimizle destek oluyoruz. Çağrı merkezimizde günlük ortalama 4 bin çağrı karşılanmaktadır. 2018 yılında sigarayı bırakmak için arayan her 5 kişiden birinin sigarayı bırakması sağlandı. Sigara içenlere bu bağımlılıktan kurtulmaları için sigara bırakma polikliniklerimizle destek oluyoruz. Bugün itibarıyla faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği sayısı 532 olup, toplam 792 sertifikalı hekim görev yapmaktadır. Ücretsiz ilaç imkanımızdan ise şimdiye kadar 1 milyon vatandaşımız faydalandı. Toplumun ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesini önemsiyoruz. Şimdiye kadar yeterince gündeme gelmemiş olmakla birlikte önemli olan Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planını da uygulamaya koyuyoruz."'2018 YILINDA İLAÇ TÜKETİM MİKTARI YAKLAŞIK 2,4 MİLYAR KUTUYA ULAŞTI'Bakan Koca, Türkiye'de 2018 yılında ilaç tüketim miktarının yaklaşık 2,4 milyar kutuya ulaştığını, bunun temel sebeplerinin ise nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu kaydetti. Bakan Koca, şunları söyledi: "Son yıllarda yürüttüğümüz etkili saha çalışmaları ile 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' çalışmalarımız neticesinde, 2011 yılında yüzde 35 olan içinde antibiyotik bulunan reçete yüzdesini yüzde 30 azalış ile 2018 yılında yüzde 24,55'e indirdik. Bunu daha da aşağılara çekerken bir yandan da yaşlılarda kullanılan ilaçların, solunum sistemi ilaçlarının, psikiyatri ilaçlarının uygunsuz kullanımını azaltmak üzere çalışma başlattık. Halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın desteği ile aynı başarılı neticeleri burada da almayı hedefliyoruz. Dünyada alanında bir ilk olan ve diğer ülkelere de ihraç etmiş olduğumuz İlaç Takip Sistemimiz sayesinde 2017 yılından itibaren güvensiz ilaçla mücadele başarı ile yürütülmektedir."BÜROKRATLAR BAKANI ALKIŞLADI, TARTIŞMA ÇIKTISunumun sona ermesinin ardından bazı bakanlık bürokratları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı alkışladı. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti'li Lütfi Elvan bürokratları uyararak, "Arkadaşlar, böyle bir usül yok" dedi. Bunun üzerine Bakan Koca yanındakilere kimin alkışladığını sordu. Muhalefet milletvekilleri ise alkışlayan bürokratlara ve Bakan Koca'ya tepki göstererek, "Kendinizi alkışlattınız. Hepsinin istifa etmesi gerekir" diye seslendi. Bakan Koca ise, "Ben ne olduğunu anlamadım arkadaşlara soruyorum. Bilgim dışında olduğundan adınız gibi emin olun" diye milletvekillerine yanıt verdi. Bazı AK Partili komisyon üyeleri ise muhalefet milletvekillerine tepki gösterince tartışma uzadı ve komisyona 5 dakika ara verildi.'BENİM ALKIŞA İHTİYACIM YOK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aranın ardından yaptığı konuşmada, "Alkışın nereden geldiğini fark etmedim. Benim alkışa ihtiyacım yok. Ben buraya varsa bir eksiğiniz bunu görmeye geldim. Buraya şov yapmaya gelmedim. Alkışlayan her kimse heyecanına bağışlayın; ama organize olmadığına emin olun" dedi. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ise, Plan ve Bütçe Komisyonu tarihinde ikinci kez böyle bir alkışlama olayının yaşandığını söyledi.

Kaynak: DHA