Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az" - Haberler
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Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az"

Son dakika haberleri! Sağlık Bakanı Koca:
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yetişkin nüfus içinde Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin oranının yüzde 8'den az olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yetişkin nüfus içinde Kovid-19 aşısı yaptırmamış kişilerin oranının yüzde 8'den az olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı 'Herkes aşı olduktan sonra ben de olurum.' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Haber

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