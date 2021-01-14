Bakan Koca: Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
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Bakan Koca: Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

14.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:55
Bakan Koca: Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibariyle 1'inci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibariyle 1'inci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 1'inci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.


Bakan Koca: Aşı olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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