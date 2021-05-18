Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz
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Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz

Bakan Koca: Aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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