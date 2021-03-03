Bakan Koca'dan Çin aşısı açıklaması: Hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor

Çin'in geliştirdiği Sinovac şirketine ait CoronaVac aşısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" açıklamasında bulundu.

TOPLAM YAPILAN AŞI SAYISI 9 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana 9 milyon 195 binden fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. 1. dozun uygulandığı kişi sayısı 7 milyon 180 bini geçerken, 2. doz uygulanan kişi sayısı da 2 milyonu aştı.