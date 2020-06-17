Bakan Koca: "(Aşı çalışmaları) İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekimde klinik çalışma...
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Bakan Koca: "(Aşı çalışmaları) İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekimde klinik çalışma...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

17.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (6)

Koca: "(Aşı çalışmaları) İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim."

Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yarısına yakını yapıldı. Şu anda yüzde 1,5'ların altında. Sürü bağışıklığının anlamlı olmadığını söyleyebiliriz."

Bakan Koca: '(Aşı çalışmaları) İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekimde klinik çalışma...

Kaynak: AA

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