Bakan Koca: "Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.
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Türkiye, Sağlık

Bakan Koca: "Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.

27.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:35
Bakan Koca: 'Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.

Bakan Koca: "Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim"

-"10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı"

-"Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil"

-"Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız"

-"Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik"

-"Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır"

-"Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak"

-"Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum"

-"33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek"

-"Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3. bir hastamız daha oldu"

-"Sağlık çalışanımız 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam eden önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz"

-"59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti"

-"Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: 'Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.

Kaynak: İHA

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Bakan Koca: "Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor.

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