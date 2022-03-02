Bakan Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse maske takmak şart değil. Yeni dönemde Hayat Eve Sığar ( Hes ) uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu uygulaması yapılmayacak" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse 'Her şeyi gözden geçirme zamanı geldi' diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk. Tüm dünyada en hızlı hareket ülkelerden biri olduk. Salgının vaka sayılarına baktığımızda en az etkilediği ülkeler arasındayız. Bu başarıda, bilim insanlarımızın yanında teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor. Kurallara uymada büyük kararlılık gösteren aziz milletime teşekkür ederim. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 'Müzik yasağı gece 12'den sonra kalkacak mı?' şeklinde soruya, "Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" dedi.

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- Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber: Kaan ULU/ANKARA,