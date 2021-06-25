Bakan Koca:  Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır
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Bakan Koca:  Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır

Bakan Koca:  Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Şehir Hastanesi'nde görevli Eda hemşireyi örnek göstererek "Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Şehir Hastanesi'nde görevli Eda hemşireyi örnek göstererek "Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır" dedi.

Bakan Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda Elazığ Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve  tedavisi devam eden Eda hemşireyi örnek gösterdi. Eda hemşireyle ilgili Twitter hesabındın açıklama yapan Koca, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Eda hemşire tedavisi halen devam eden bir rahatsızlığı olduğu halde görevinin başında. Covid-19'u da iyi biliyor, bizzat yaşadı. Yaptığı on binlerce aşıyla mücadelemizde yer aldı. Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır" ifadelerini kaydetti.

FOTOĞRFALI


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Koca:  Arkadaşlarımızın fedakarlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır - Haberler
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