Bakan Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı.
01.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24."
Koca: "Günlük ortalama 50 bin test yapıyoruz, ölüm oranlarının Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğunu biliyoruz."
Kaynak: AA