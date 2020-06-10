Bakan Koca: "(Antikor testi) Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)

"Özellikle bu dönem fedakarca hayatlarını ortqya koyarak bir gayret içine girmiş olan sağlık çalışanlarımızın böyle bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalmış olmaları kabul edilemez"

Koca: "(Antikor testi) Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız."

Kaynak: AA