Bakan Koca: Antikor testi Avrupa bölgesi için de çok önemli

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, antikor testinin 81 ilde başlatılmasıyla ilgili olarak, çalışmanan sadece Türkiye için değil Avrupa içinde önem taşıdığını ifade etti. Bakan Koca, "Çalışma bölge için son derece önemli. Kimlere bu testlerin yapılacağı şu an belli. Burada yapılmak istenen sadece PCR değil, aynı zamanda kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Yani, aktif vaka olup olmadığı veya geçirip geçirmediğini de biz biliyor olmuş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs 'Bilim Kurulu Toplantısı'nın' ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Koca, salgınla mücadelede 83 milyonun birlikte sahip olduğu başarının temelinin, bugüne kadar gerçekleştirilmiş büyük sağlık yatırımları olan vizyoner bir liderlikten güç alan bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Devletimizi salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağladı. Cumhurbaşkanımızın şahsında devletimizin bütün kurumlarına ve kabinemizin değerli üyelerine saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürlerimizin arzı uzun sürer. Bu duyguların en isabetli ve güzel ifadelerini bulmaksa şu an için kolay değildir. Fakat son derece önemli bir nokta var. Sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş mutlak suratle kazanılmış bir mücadelenin teşekkürü değildir. Bu teşekkürler neticesi kuvvetle öngörülen bir savaşta birbirimize güç veren teşekkürlerdir" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERE UYUM, KAYIPLARA SAYGIMIZIN BİR GEREĞİDİR'Koronavirüse karşı etkili bir ilaç ya da aşının henüz bulunmadığını hatırlatan Koca, "Fakat ilaç gibi etkili tedbirler elimizde hazır bulunmaktadır. Evimizin dışındaki her ortamda virüsten korunmanın çaresini zikrettiğimiz bu tedbirlerde arayalım. Geride bıraktığımız dönemi, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla atlattığımız malumunuzdur. Uzun süredir uygulanan kısıtlamaların kalkmasının zemini sağladığımız başarıdır. Kısıtlamaların kalkmasının güvencesi ise sizin tedbirlere yüksek uyum göstereceğiniz inancıdır. Başta pandemi hastanelerinde çalışanlar olmak üzere tüm hekim arkadaşlarım, kıymetli hemşirelerimiz bütün sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız salgınla mücadelenin tüm mensupları şimdi sizden iyi haber ler bekliyorlar. Onlar için maske, mesafe kuralına, tedbirlere uymanızdan daha güzel bir haber ve teşekkür yoktur. Bu teşekkürü çok görmeyin. Sizleri bugünlere hazırlamak için hayatlarını feda eden dünya çapında önemli bilim insanlarımız ve hocalarımız, hatıraları hala çok canlı olan hekimlerimiz, hemşirelerimiz olduğunu unutmayın. 5 bine yakın insanımızın bu salgın sebebiyle aramızdan ayrıldığını hatırlayın. Tedbirlere uyum kayıplara saygımızın da bir gereğidir" şeklinde konuştu.'YURT DIŞINDAN GELEN BÜTÜN VATANDAŞLARI SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRMEK İSTİYORUZ'Bakan Koca, yurtdışı uçuş seferlerinin Türkiye'ye başlayacak olmasının hatırlatılması üzerine, "Dünya'da özellikle normalleşme döneminde uçuşlarla ilgili çok büyük tartışmalar olduğunu biliyorsunuz. Havayolu şirketleri boyutuyla, ülkeler boyutuyla bu uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Avrupa ülkeleri, Dünya Sağlık Örgütü dahil olmak üzere bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi. AB ülkeleri de şuan bu anlamda testi önermiyor ve yapmıyor. Biz Türkiye'de özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde oteller dahil olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yoğun çalışarak oralardaki yerleşim yerlerini sertifikalandırarak ve nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi bu anlamda bütün detayları belirlemiş olduk. Burada biz Avrupa'dan farklı olarak şunu yapmak istiyoruz; yurt dışından gelen bütün vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın ateşlerine de bakılmış olacak. Biz, herhangi bir semptomu olup olmadığını da bilmek istiyoruz. Eğer hastalık bulgusu varsa, ateş yüksekliği söz konusu ise o durumda biz gerektiğinde hastanede tedavisini planlıyor olacağız" diye konuştu. 'BÜYÜK FAYDA GÖRDÜĞÜMÜZÜ ÖZELLİKLE SÖYLEMEK İSTİYORUM'Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, gelen bir soru üzerine yaptığı konuşmada, "Bizi yanıltan, yanlış algıyı oluşturan oranın yüksekliği. 1 Nisan sonrası 65 yaş üstü büyüklerimize kısıtlama uygulandı. 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş üstü oranı yüzde 15.7 idi. Kısıtlama sonrası ise 65 yaş üstü bu oran yüzde 7.5'e düştü. Yani yarı yarıya azalmış. Eğer 15.7 şeklinde 1 Nisan öncesinde devam ediyor olmuş olsaydı o durumda bu sayı 2 katına kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın olmasıyla sonuçlanabilirdi. Oran yine yüksek olurdu ama sayı 5 binlere yakın değil 8 bin, 9 bin belki de 10 binlere yakın olabilirdi. O nedenle biz Türkiye olarak 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. 'TOPLUM BİLİM KURULU BÜYÜK BİR FONKSİYON İCRA EDECEK'Koca, Toplum Bilimi Kurulu ile ilgili olarak ise "Toplum Bilimi Kurulu bizim 2'nci dönem, yani normalleşme, yeni normal, kontrollü sosyal hayat olarak adlandırdığımız bu dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bilim Kurulumuz daha çok tıbbi boyutu ile bugüne kadar büyük fonksiyon gördü ve görmeye devam ediyor, edecek. Ama bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın, 20 yaş altı 65 yaş üstü uzun süre içerde kalanlar başta olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız ve bunları değerlendireceğimiz bir dönem olduğunu görüyoruz" dedi.'BUGÜN İTİBARİYLE ANKARA DA DÜŞÜSE GEÇMİŞ OLDU'Bakan Koca, Diyarbakır'da son zamanlarda vakaların artış göstermesiyle ilgili olarak, "Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının daha azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. Ama her geçen gün özellikle bayram ve sonrası dahil olmak üzere Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek bir kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketliliğin getirdiği ama özellikle maske, mesafe ve el hijyeni noktasında hassasiyet göstermediğimizin de bir sonucu. Bu anlamda Diyarbakır son 3- 4 gündür bir yükseliş içinde. 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada da genel bir artıştan öte daha çok kültürel, sosyal ve benzeri gibi etkinlikler sonrası artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün de bir yükseliş içerisinde. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Vatandaşımızın bu noktada özellikle daha hassas davranması ve tedbirler noktasında katı davranmamız gerektiğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara için benzer şekilde son 3 gündür bir yükseliş söz konusuydu. Bugün itibariyle Ankara da düşüşe geçmiş oldu" açıklamasında bulundu.'KİMLERE BU TESTLERİN YAPILACAĞI ŞU AN BELLİ'Bilim Kurulu üyesinin Pazartesi gününden itibaren 81 ilde antikor testi uygulamasının başlayacağı açıklamasının hatırlatılması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Bu çalışma daha önce de belirttiğim şekilde çok önemsediğimiz çalışma. Bugün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü ile bir karşılıklı dönemi değerlendirme görüşmemiz oldu. Bu konuyu bahsettim. Bu konuyla ilgili özellikle Avrupa Bölgesi'nde bu derece büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını ve sonuçlarını merakla beklediklerini ifade etmiş oldular. Yani bu çalışma, bölge için son derece önemli. Çünkü 153 bin kişi TÜİK'le birlikte örneklem yöntemiyle aileler tespit edildi. Kimlere bu testlerin yapılacağı şu an belli. Burada yapılmak istenen sadece PCR değil aynı zamanda kanları da alınarak antikor düzeyine de bakılmış olacak. Yani aktif vaka olup olmadığı veya geçirip geçirmediğini de biz biliyor olmuş olacağız. Bu bütün Türkiye için planlandı. Şu an 8 ilde başlandı. Yarın 5 ilimiz daha ilave olmuş olacak. 5 gün sonra yani ayın 15'inde bütün Türkiye'de, 81 ilde devam ediyor olacak. Zannediyorum 2 hafta içerisinde bu bitmiş olur. Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge, il il bilmiş olacağız."

Kaynak: DHA