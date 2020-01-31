Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi
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Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi.

31.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:26
Bakan Koca Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesindeki izolasyon odalarını inceledi.

Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının ele alındığı bakanlıktaki Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Ankara Şehir Hastanesine geçerek karantina odalarını inceleyen Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

Negatif basınçlı izolasyon odalarını inceleyen Bakan Koca'ya, ziyaretinde Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe eşlik etti.

Kaynak: AA
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