Bakan Koca: "Ankara'daki patlama sonucu meydana gelen göçükte 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştır"

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama sonucu meydana gelen göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen patlama ile açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz." İfadelerini kullandı. - ANKARA

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