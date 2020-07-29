Bakan Koca: "Ankara'da yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 67"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
29.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:58
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
(7)
Koca: "Ankara'da yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 67, standart yataklarımızın doluluk oranı yüzde 49, solunum cihazlarının ise yüzde 25."
Kaynak: AA