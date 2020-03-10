Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...
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Amerika Birleşik Devletleri, Tiran, Sağlık

Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...

Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor.

10.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:15
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı. Bakan Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" diye konuştu.

Bakan Koca: '(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...

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