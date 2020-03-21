BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı. Toplantı bitiminde hastaneden ayrılan Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi. Toplantı bitiminde hastaneden ayrılan Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi. Görüntü Dökümü--------------------Siyami Ersek Hastanesi'nden detaylar-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneden ayrılışıBakan Koca'nın kendisini bekleyen vatandaşlara seslenmesi -Genel Detaylar

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA