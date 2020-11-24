Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı
24.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 08:37
Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.
Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir