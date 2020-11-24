Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı
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Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı

24.11.2020 08:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 08:37
Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı

Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı.

Bakan Koca, alımı yapılacak 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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