Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi
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Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

Bakan Koca, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

?Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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