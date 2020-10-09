Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti

09.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:38

Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastalarla sohbet etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla sohbet etti.

Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastalarla sohbet etti

ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla sohbet etti.

Bakan Koca, Adana Valiliği ziyaretinin ardından beraberindekilerle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca, burada Başhekim Koray Daş'tan ve ilgililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Koca burada Cerrahi Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Bakan Koca, ziyaret sonrası hastanenin konferans salonunda Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinin değerlendirme toplantılarına başkanlık edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam 18.00'da toplantıların ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti
Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti
Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti
Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ata Demirer Ajda Pekkan Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Can Bartu Arda Turan Fırat Aydınus Josef De Souza
Daha Fazla Türk Erkek İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 14:39:02. #1.14#
title