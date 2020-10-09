Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti

Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastalarla sohbet etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla sohbet etti.