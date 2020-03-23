Bakan Koca, açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor.
23.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:39
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor...
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Kaynak: Dunya.com