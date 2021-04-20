Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka tablosu
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Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka tablosu

Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka tablosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı.

Sağlık Bakanı Koca: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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