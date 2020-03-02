Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeden gelenler raporlu sayılacak
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına karşı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini söyledi.
02.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:02
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına karşı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com