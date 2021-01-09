Son dakika gündem: Bakan Koca, AA'nın görüntülerini paylaşarak, tedbir uyarısı yaptı

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız. Tek beklediğimiz tedbirlere sıkıca uyulması. Birlikte güçlüyüz." ifadesini kullandı.