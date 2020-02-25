Bakan Koca AA Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA