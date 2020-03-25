Bakan Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.(2) Kaynak: AA