Bakan Koca: 829 sismik izolatörle güçlendirilen Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete...
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı.
09.04.2020 00:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:50
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı. Bakan Koca hastanenin açılış haberini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.
Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun". ifadeleri yer aldı.
Kaynak: DHA