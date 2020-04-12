Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü
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Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık

Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.

12.04.2020 02:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 02:34
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, üniversite rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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