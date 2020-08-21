Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Bu akşam, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptık. 4 saat süren toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri; tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA