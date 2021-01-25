Bakan Koca, 80 yaş üzerindekilerin aşılanmasına bugün sağlık kuruluşlarında başlanacağını duyurdu
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Bakan Koca, 80 yaş üzerindekilerin aşılanmasına bugün sağlık kuruluşlarında başlanacağını duyurdu

25.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:40
Bakan Koca, 80 yaş üzerindekilerin aşılanmasına bugün sağlık kuruluşlarında başlanacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını belirterek, "80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını belirterek, "80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." bilgisini verdi.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 toplumsal aşılama sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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