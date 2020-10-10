Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi
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Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

10.10.2020 06:18 | Son Güncelleme: 10.10.2020 06:22
Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürü ve başhekimleriyle video konferans görüşmesi yaptı. Görüşmede, salgındaki son durum ve ihtiyaçlar ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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